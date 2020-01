Zenga: “Inter e Atalanta, modi di giocare differenti. Godin…”

Condividi questo articolo

Zenga è presente al Meazza per Inter-Atalanta di stasera. L’ex portiere, ora allenatore, ha parlato a Inter TV per la partita delle ore 20.45: fra i temi toccati anche il rientro da titolare di Godin.

PARTITA CHIAVE – Walter Zenga indica i valori principali di Inter-Atalanta: «Dobbiamo dare continuità, come abbiamo sempre fatto. Loro hanno un progetto di arrivare in Europa, affrontano la capolista e come ha detto Antonio Conte loro sono il miglior attacco del campionato. Ci sono modi di giocare differenti: l’Inter ha due punti di riferimento molto forti, che sono devastanti, l’Atalanta con Marten de Roon dovrà attuare un sistema difensivo molto attento. L’Inter dovrà essere attenta ai tre davanti, soprattutto Alejandro Gomez. I tre di Conte, rispetto ai tre dell’Atalanta, hanno un modo di giocare differente. Mi ricordo che, quando all’inizio della Champions League hanno preso nove gol con Dinamo Zagabria e Manchester City, qualcuno aveva detto che dovevano cambiare. Hanno fatto bene a rimanere con la loro filosofia, fa bene Gian Piero Gasperini e sarà una partita spettacolare, fra due squadre che fanno della forza e del temperamento la loro forma migliore. La difesa? Diego Godin è sicuramente un giocatore d’esperienza, Stefan de Vrij può anche impostare l’azione».