Immobile: “Scudetto? Piedi per terra, ma questa Lazio sta crescendo”

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato nel post partita del match interno contro il Napoli, vinto per 1-0 grazie ad una sua rete. Ecco le dichiarazioni del centravanti biancoceleste ai microfoni di “Sky Sport”.

VOLARE BASSO – La Lazio non vuole smettere di sognare, dopo la splendida vittoria contro il Napoli che la proietta virtualmente a meno tre da Inter e Juventus. In attesa del match tra i nerazzurri di Antonio Conte e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, i biancocelesti si godono il momento dorato, ma non parlate a Ciro Immobile di scudetto: «L’obiettivo della Lazio è quello di continuare a crescere. Siamo col mister Simone Inzaghi da tanto e ora si stanno vedendo i risultati. Dobbiamo restare coi piedi per terra, poiché abbiamo vinto due partite senza giocare bene».