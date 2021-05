Il Napoli non molla il terzo posto. 0-2 vitale contro la Fiorentina

TERZO POSTO – Il Napoli rimane saldo al terzo posto grazie alla vittoria in casa della Fiorentina . Ai partenopei basta un gol di Lorenzo Insigne , che al 56′ ribadisce in rete un rigore che Pietro Terracciano aveva parato. Questo è l’episodio che indirizza la partita, e non è scevro di polemiche. L’arbitro Rosario Abisso deve riguardare al VAR la trattenuta di Nikola Milenkovic che causa il penalty. Ed espelle anche Bartłomiej Drągowski , portiere viola che protesta con veemenza dalla panchina. Al 67′ Piotr Zielinski trova poi il mancino da fuori che vale il raddoppio (complice anche una deviazione di Lorenzo Venuti ). La vittoria tiene gli uomini di Gennaro Gattuso in piena corsa per la Champions League, ma serviranno tre punti anche nell’ultima giornata (contro il Verona ).

