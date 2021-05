VIDEO AMARCORD – Adriano demolisce l’Empoli e porta l’Inter in Europa

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 16 maggio 2004. A Empoli Adriano trascina i nerazzurri alla vittoria e ad un posto in Europa.

TRASCINATORE – Fino a gennaio 2004 Adriano era ancora in comproprietà col Parma. Poi torna all’Inter, e diventa l’uomo decisivo per la stagione nerazzurra. All’ultima giornata, in casa dell’Empoli, la squadra di Alberto Zaccheroni si gioca un posto in Europa. Serve una vittoria per conquistare i preliminari di Champions League. Le cose si mettono però male al 18′, perché Stefano Lucchini risolve una mischia nell’area dell’Inter trovando il suo secondo (di quattro) gol in Serie A. Ma ci pensa l’Imperatore a sistemare le cose. Nel recupero del primo tempo Adriano firma il pareggio con uno splendido colpo di testa in sospensione. Poi al 69′ punta la porta toscana dalla trequarti e scatta, portandosi dietro tre avversari prima di saltare il portiere e appoggiare in rete il gol dell’1-3. In mezzo, Alvaro Recoba aveva siglato il vantaggio con una meravigliosa punizione delle sue. Inutile, all’84’, il gol del futuro interista Tommaso Rocchi, che chiude il punteggio sul 2-3. Tanta sofferenza, con l’Empoli che cerca il pari per salvarsi, ma alla fine arriva l’obiettivo. Rivediamo la vittoria dell’Inter nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: