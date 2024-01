Gigi Riva ricoverato in ospedale per un malore: le sue condizioni

Gigi Riva, grande leggenda del Cagliari e del calcio italiano, è stato ricoverato per un malore accusato negli scorsi giorni

CONDIZIONI – Ore di preoccupazione per Gigi Riva. Il 79enne ex attaccante, leggenda del Cagliari e della Nazionale, è stato ricoverato in ospedale per un malore. Sono stati effettuati dei controlli ed al momento le sue condizioni non destano preoccupazione. La redazione di Inter-News augura a Gigi Riva, leggenda del calcio italiano, i migliori auguri per una pronta guarigione.