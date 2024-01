Napoli-Inter, fissato piano di rientro in Italia dopo la Supercoppa – SM

Napoli ed Inter si sfideranno questa sera alle 20 a Riyadh per la conquista della Supercoppa Italiana. Secondo SportMediaset entrambe le squadre hanno definito il programma di rientro in Italia

RIENTRO – Napoli ed Inter scenderanno in campo questa sera a Riyadh per la finalissima di Supercoppa Italiana. Le due squadre, secondo quanto riferito da SportMediaset, hanno già fissato il programma di rientro in Italia: a prescindere da come andrà la finale le due squadre, al termine della gara, saliranno su un charter per fare ritorno immediatamente in Italia.