Fonseca: «SuperLega? Totalmente contro. Orgoglioso della Roma»

Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Atalanta, ha parlato a proposito della SuperLega

ORGOGLIO – Queste le parole di Fonseca, che si schiera fortemente contro la SuperLega: «SuperLega? Come la quasi totalità degli allenatori sono totalmente contro. In questo momento sono molto orgoglioso di far parte del calcio, sono i tifosi a mandare avanti questo sport. Noi abbiamo dimostrato che giocatori, calciatori e tifosi sono importanti. Sono molto orgoglioso di questa presa di posizione di tutti i professionisti del calcio e della Roma. Sono totalmente contro a questa SuperLega e sono orgoglioso della posizione della Roma»