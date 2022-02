FIFA, prime posizioni ufficiali contro la Russia: no nome, inno e bandiera

La FIFA prende posizione contro la Russia in seguito all’invasione dell’Ucraina. Il massimo organismo calcistico mondiale comunica le prime decisioni ufficiali e non esclude la possibilità di eventuali esclusioni dalle competizioni

SANZIONI – La FIFA prende posizione contro la Russia comunicando le prime disposizioni ufficiali. Innanzitutto non si svolgerà nessuna competizione internazionale sul territorio della Russia e le partite casalinghe si giocheranno in territorio neutro e senza spettatori. La Russia deve partecipare a qualsiasi competizione sotto il nome di “Federazione calcistica russa”. Di conseguenza la bandiera russa e l’inno non saranno utilizzati nelle partite che coinvolgono squadre della Federazione Russa di Calcio.

ESCLUSIONE – “La FIFA – prosegue il comunicato -, continuerà il suo dialogo in corso con il CIO, la UEFA e altre organizzazioni sportive al fine di determinare eventuali misure o sanzioni aggiuntive, inclusa la possibile esclusione dalle competizioni, che potrebbero essere applicate nel prossimo futuro se la situazione non dovesse migliorare rapidamente”.

Fonte: fifa.com