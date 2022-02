Inter al completo ma cambiando modulo: Inzaghi mischia le carte come Pioli

Inter obbligata a tornare alla vittoria a prescindere dalle prestazioni. Forse è questo il concetto che ha portato Inzaghi a una riflessione anche tattica, sebbene di tattico in vista del prossimo Derby di Milano ci sia ben poco. Il tecnico nerazzurro sfida il collega Pioli sulla pretattica, che significa strategia

VERTICE – Il calcio ormai è diventato come gli scacchi. E non sempre chi fa la prima mossa vince. L’Inter di Simone Inzaghi si ritrova ad Appiano Gentile praticamente al completo, con il punto interrogativo solo su Joaquin Correa (vedi aggiornamento). Ciò significa che il tecnico nerazzurro potrà finalmente ragionare sull’undici migliore da schierare. Con il solito 3-5-2 inzaghiano? A quanto pare no. Le ultime prestazioni da incubo hanno fatto riflettere Inzaghi, che da settimane ragiona sull’inversione di vertice. Il regista, in pratica. Non più basso (3-1-4-2) ma alto (3-4-1-2). E se Stefano Pioli nel precedente Derby di Milano ha optato per Franck Kessié schierato alto (trequartista) anziché basso (mediano) per limitare la principale fonte di gioco nerazzurra (Marcelo Brozovic), perché Inzaghi non dovrebbe mischiare ulteriormente le carte?

STRATEGIA – Per “svincolare” Brozovic dai compiti totali in cabina di regia, Inzaghi ha già testato a più riprese Alexis Sanchez trequartista. Ma il 3-5-1-1 è una cosa, il 3-4-1-2 un’altra. Non rinunciare ai due attaccanti, che in questo caso saranno Edin Dzeko e Lautaro Martinez, è la strategia ideale per approcciare in maniera offensiva nei primi 90′ di Milan-Inter in Coppa Italia. La mossa di Inzaghi potrebbe (condizionale d’obbligo…) basarsi sull’avanzamento dell’ex Hakan Calhanoglu dalla linea mediana alla trequarti. Non più mezzala sinistra bensì rifinitore. Una mossa più strategica che tecnico-tattica. Calhanoglu alto rischia di non migliorare le sue prestazioni ma può peggiorare quelle dell’avversario diretto, ovvero la fonte di gioco del Milan. Un lavoro estenuante che Sanchez non riesce a garantire. E serve solo per complicare i piani a Pioli, che ora dovrà ipotizzare una contromossa alternativa a quella di Inzaghi: Milan-Inter è già iniziata.