Inter Women, il gap aumenta anziché ridursi: stesso canovaccio della Serie A

Inter Women KO in questo weekend. E ciò complica un po’ le ambizioni nerazzurre ai piani alti della classifica. La squadra di coach Guarino per certi versi in Serie A Femminile ricorda un po’ la Prima Squadra maschile allenata da Inzaghi

OCCASIONE SPRECATA – La sconfitta in casa della Roma (vedi articolo) fa cambiare prospettiva alla classifica dell’Inter Women in campionato. La squadra di Rita Guarino aveva la possibilità di ridurre le distanze dalla stessa Roma, che si ritrovava a +5 e ora è addirittura a +8. La chance nerazzurra era ghiotta: andare a -2 dalla squadra giallorossa, bloccandola al terzo posto con 34 punti. Uno in meno del Sassuolo (35). E tenere lo stesso ritmo del Milan (32). E invece l’occasione è sfumata. L’Inter resta quinta a 29 punti. Una posizione tranquilla, visto che la Sampdoria (22) è sesta a -7. La Juventus (40), prima, è ancora inarrivabile per tutte. Anzi, la Roma sta dimostrando di poter tenere testa alla squadra bianconera, a differenza dell’Inter. Lo straordinario lavoro di Guarino a Milano sta dando i frutti importanti, adesso manca solo l’ultimo step: vincere gli scontri diretti. Importante in Serie A Femminile come in Serie A Maschile. E il pari ruolo Simone Inzaghi lo sa bene…