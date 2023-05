Elkann: «Juventus, lavoro sempre svolto nel rispetto delle autorità»

John Elkann è tornato a parlare della Juventus e dell’intera stagione vissuta, fuori e dentro il campo, dalla squadra bianconera. Il presidente di Exor non ha dubbi: il club ha sempre agito nel rispetto dell’autorità.

RISPETTO − Al margine dell’evento tenuto alla scuola Quarati di Napoli, per la presentazione del progetto nazionale Matabi della Fondazione Agnelli, ha parlato della Juventus e del momento vissuto John Elkann (vedi articolo): «Il Napoli ha tutto il diritto di festeggiare una vittoria con cinque giornate di anticipo e sentire l’entusiasmo che c’è oggi a Napoli, potersi complimentare, significa che è un successo che fa bene al calcio italiano. Per la Juventus è stato un anno molto difficile fuori dal campo. Ma sul campo la squadra ha dimostrato di essere seconda. Giovedì disputerà la semifinale di Europa League. La Juventus deve essere difesa in tutte le sedi. La Juventus non è il problema, ma è parte della situazione. Stiamo lavorando e il presidente Ferrero, con l’amministratore delegato Scanavino, sta facendo tutto nel rispetto delle autorità come sempre è stato fatto per proteggere la Juve, i suoi tifosi e tutto il calcio italiano».