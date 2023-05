Giroud: «Lautaro Martinez? Doppia rivincita! Sogno altra finale»

Giroud ha parlato in conferenza stampa lato Milan, alla vigilia del derby contro l’Inter. Ecco come il francese ha anticipato la stracittadina valida per l’andata delle semifinali di Champions League, QUI prosegue la diretta con Pioli. Tirato in ballo Lautaro Martinez

CONFERENZA GIROUD – Questa la conferenza stampa di Olivier Giroud alla vigilia di Milan-Inter.

Senti nell’aria qualcosa di simile al derby di Londra in finale di Europa League fra Chelsea e Arsenal?

È un derby, sicuramente, una partita speciale e diversa. Mi piace giocare il derby, una grande partita. Sono molto fiero e orgoglioso di questo Milan, speriamo tanto di fare delle grandi cose domani. Sono molto carico.

Cosa si dice ai compagni in questi casi?

Questo è un tipo di partita dove abbiamo bisogno di ognuno di noi al massimo, al 110%. Sappiamo che possiamo fare delle grandi cose e grandi partite, con la nostra qualità e le nostre caratteristiche. Ma dobbiamo essere tutti carichi al 110%. Provo sempre a essere positivo, a incoraggiare i miei compagni.

Dall’altra parte ci sarà Lautaro Martinez, è una rivincita del Mondiale?

E della Supercoppa Italiana anche. Non è una cosa personale, siamo undici più la panchina. Siamo una squadra unita, non è Giroud contro Lautaro Martinez. Lasciamo il passato dietro, ovviamente per me è una motivazione in più.

Pensare a un duello singolo limita i pensieri su una semifinale di questo tipo?

Niente limita la mia concentrazione. Io sono uno concentrato sulle cose che devo fare sul campo, concentrato sui miei compagni. Basta.

Farai trentasette anni a settembre, quanto sei motivato per vincere questa Champions League?

Ora come non mai. Per me è una grande opportunità per vincerla, voglio dare il massimo.

Quanto la storia del Milan potrà aiutare?

Nel calcio non è mai giusto sottovalutare gli altri. A questo livello ogni partita è molto dura, c’è un margine minimo e i dettagli fanno la differenza per vincere le partite. Abbiamo ambizioni, vogliamo crederci e vedremo step by step: dovessimo passare sarà Manchester City o Real Madrid, prima c’è l’Inter.

Cosa significherebbe vincere la Champions League col Milan, dopo il Chelsea?

Sarebbe speciale. Per me è una sfida essere qui, l’anno scorso non avrei potuto sperare di meglio con lo scudetto al primo anno. Ora siamo in semifinale di Champions League, sono fiero di questo gruppo e del mister. Abbiamo messo grande sforzo in stagione, dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Per me vincere sarebbe splendido, credo che i tifosi se lo meritano.

Quanto è bello caricare il gruppo prima di partite così?

È tanta roba caricare il gruppo prima di una semifinale. È un derby, io provo a essere disponibile per i miei compagni ed essere sempre uno che dà la motivazione e aiuta, che dà le energie che abbiamo bisogno per questa partita. Mi fido di questa squadra.

Quanto conta il fatto che uno come Maldini sia vicino alla squadra prima di una partita del genere?

È sempre qui a supportarci, guarda gli allenamenti ed è sempre a Milanello. Mi ha sorpreso quando sono arrivato al Milan, non me l’aspettavo: c’erano lui e Massara a supportare la squadra. Sono sempre molto presenti, assieme al mister e allo staff.

Quando hai lasciato la Premier League cosa ti ha dato per essere a questi livelli?

Gli ultimi mesi al Chelsea sono stati difficili per me. Avevo bisogno di una nuova sfida e di più minuti, per me è stato molto bello arrivare al Milan. Non avrei potuto chiedere di meglio al primo anno, col club che non vinceva lo scudetto da tempo. Ora siamo in corsa per le prime quattro e in Champions League, è splendido essere in semifinale. Sono orgoglioso di questo, non sono più giovane ma ho sempre fame e voglio guardare avanti per vincere trofei. Spero ci si possa riuscire.