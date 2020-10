Doppio Morata e la Juventus va: Dinamo Kiev battuta 0-2

Alvaro Morata Crotone-Juventus

Esordio ok per i bianconeri di Andrea Pirlo, che ringraziano Alvaro Morata e si prendono i primi tre punti, all’esordio stagionale in Champions League, contro la Dinamo Kiev

COMBO – Parte bene la Juventus di Andrea Pirlo in Champions League. Dopo il deludente pari di Crotone, ancora Alvaro Morata decisivo, stavolta con una doppietta rifilata alla Dinamo Kiev a domicilio. Nel primo tempo, i bianconeri occupano bene il campo ma faticano a trovare la via della rete anche per meriti del portiere avversario Georgiy Bushchan. Al 19′ la formazione di Pirlo è costretta a rinunciare a Giorgio Chiellini per infortunio: al suo posto, dentro Merih Demiral. La gara si sblocca nel secondo tempo: ci pensa Morata al 46′ e all’84’ a regalare ai bianconeri i primi tre punti nel raggruppamento G, che comprende anche Barcellona e Ferencvárosi. I blaugrana scenderanno in campo tra pochissimo al Camp Nou.