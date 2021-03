Danilo: Â«Scudetto? Dobbiamo vincerne tante, diamo una risposta forteÂ»

Danilo: «Scudetto? Dobbiamo vincerne tante, diamo una risposta forte»

Condividi questo articolo

Danilo Juventus

Danilo, difensore della Juventus impegnata tra pochi minuti sul campo del Cagliari, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” promettendo che i bianconeri continueranno a contendere lo scudetto all’Inter fino alla fine del campionato

DARE RISPOSTE – Danilo parla prima della sfida di Cagliari che arriva dopo l’eliminazione dalla Champions League: «Siamo sicuramente delusi perché volevamo passare il turno in Champions League, ma ora è passato. Dobbiamo dare una risposta forte, ci mancano 12 gare, abbiamo una finale di Coppa Italia e possiamo vincere qualcosa. Mai vinte 3 di fila? Non ci sono spiegazioni, dobbiamo migliorare in questo. Dobbiamo vincere tante partite di fila se vogliamo vincere lo scudetto»