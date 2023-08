Coutinho in Qatar? L’ex Inter verso l’addio dalla Premier League

Inter, ti ricordi di Coutinho? Il talento brasiliano, oggi all’Aston Villa, ha già un accordo con un club qatariota. Manca il via libera

VIA DALL’EUROPA − Anche Philippe Coutinho potrebbe lasciare il calcio europeo per trasferirsi in Medio Oriente. Il brasiliano, ex Inter, ha trovato un accordo con l’Al Duhail, club del Qatar. A riferirlo i colleghi di Sky Sports UK. Manca ancora il via libera dell’Aston Villa. Coutinho ha giocato all’Inter dal 2011 al 2013 con in mezzo una breve parentesi in prestito all’Espanyol.