De Grandis: «Non si può sintetizzare il valore di Lukaku all’errore in finale!»

Con le voci di mercato che vedono ancora protagonista Lukaku, De Grandis torna a parlare dell’ex Inter e, in particolare, dell’errore in finale di Champions League.

VALORE – Stefano De Grandis si esprime sull’eventualità di vedere Romelu Lukaku vestire la maglia della Roma. Il giornalista, ospite di Sky Sport 24, torna anche su uno degli episodi più eclatanti del finale di stagione con l’Inter: «L’attacco della Roma con Lukaku-Dybala diventa formidabile. Se la Roma avesse avuto Lukaku nella finale di Budapest avrebbe vinto. Perché in una delle palle che venivano sventagliate in avanti ci sarebbe stato lui. Nella ripartenza in campo aperto è straripante. L’errore in finale di Champions League con l’Inter? Per come vedo io il calcio non si può sintetizzare il valore di un attaccante su un colpo di testa che è preso troppo centralmente. Chiaro che ha condizionato la partita ma non credo che sia un errore da dare a Lukaku in senso assoluto».