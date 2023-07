Brozovic, debutto choc da ex Inter: esce e l’Al-Nassr viene umiliato!

Debutto da dimenticare per Brozovic con la nuova maglia dell’Al-Nassr. Il regista croato esce e dopo pochi minuti i suoi prendono l’imbarcata col Celta Vigo

DEBUTTO DA DIMENTICARE − Marcelo Brozovic si aspettava sicuramente un debutto migliore. Il suo Al-Nassr infatti è stato umiliato 5-0 in amichevole dal Celta Vigo. Partita a due face: equilibrata fin quando l’ex Inter e Cristiano Ronaldo sono stati in campo, umiliante dopo la loro uscita. CR7 è stato richiamato dopo 48′, il croato dopo 54′. Anche per sopperire all’uomo in meno, dopo il rosso ad Al Amri. Dal 57′ in avanti, l’Al-Nassr è scomparso dai radar. Il Celta Vigo ha sbloccato con Alonso, per poi andare nel giro di nove minuti sul triplo vantaggio grazie alla doppietta di Rodriguez. Infine, si è aggiunto al festival del gol anche Larsen con due reti.