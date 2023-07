Correa sblocca il calciomercato dell’Inter ascoltando offerte mai arrivate

Correa protagonista della sessione estiva di calciomercato in casa Inter rischia di stravolgere tutti i piani in attacco. Positivamente, però. La posizione dell’argentino è in bilico dopo le ultime novità, ma si aspetta sempre di veder arrivare offerte concrete e non solo quelle virtuali

ATTACCO INCOMPLETO – Terza stagione all’Inter per Joaquin Correa, che scala le gerarchie in attacco solo grazie alle uscite non ancora rimpiazzate. Il classe ’94 argentino è la terza scelta di Simone Inzaghi in assenza degli ex Edin Dzeko (Fenerbahce) e Romelu Lukaku (Chelsea). E se il capitano Lautaro Martinez non è minimamente in discussione, il neo acquisto Marcus Thuram non è arrivato a Milano per veder giocare gli altri. Il dualismo tra Correa e Thuram riporta l’Inter al 2021, quando bisognava sostituire Lukaku per la prima volta. La scelta ricade sul francese ma un grave infortunio blocca l’operazione, favorendo l’arrivo dell’argentino. Dopo due anni la storia si ripete e probabilmente anche le gerarchie. Il peso di Thuram sia a bilancio sia in rosa rischia di offuscare il ruolo di Correa, che ora inizia a guardarsi intorno. La posizione del Tucu argentino in maglia Inter adesso è più in bilico che mai, nonostante la “protezione” del suo mentore Inzaghi.

Correa variabile impazzita del calciomercato Inter

GIOCO DELLE COPPIE – Nelle ultime ore di calciomercato è ricorrente il motivetto che vuole l’invendibile Correa pronto ad ascoltare offerte (dall’Arabia Saudita ma non solo, ndr). Offerte mai arrivate, per il momento, ma che fanno ben sperare. Il numero 11 chiede spazio e probabilmente un’altra stagione da quarta punta all’Inter non la prenderebbe come stimolante. Dall’eventuale addio di Correa passa il possibile upgrade dell’Inter in attacco, reparto in cui al momento Lautaro Martinez e Thuram hanno caratteristiche opposte ma complementari. L’Inter è alla ricerca di un profilo esperto per il ruolo di centravanti ma anche di uno giovane e ibrido da inquadrare tatticamente iniziando da “quarto” alle spalle del trio titolare. E se Alvaro Morata (Atletico Madrid) diventa il piano B dopo aver fallito il Lukaku-ter (ancora tutto da raccontare…), gli altri profili sul taccuino dell’Inter diventano appetibili solo in caso di uscita di Correa. E di certo non a cifre stellari. All’Inter in pochi giorni è cambiata la prospettiva delle coppie in attacco: da Lukaku-Lautaro Martinez e Thuram-Correa si passa a Thuram-Lautaro Martinez con il post-Lukaku come priorità. E Correa adesso rischia il posto da quarta punta, ma solo in caso di offerte reali.