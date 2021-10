Brekalo regala tre punti all’ex Juric: emozioni e gol nel 3-2 di Torino-Genoa!

Brekalo è il protagonista del primo anticipo della nona giornata di Serie A. Suo il gol da tre punti in Torino-Genoa, che offre le prime cinque reti del lungo weekend calcistico italiano

TRIS GRANATA – A Torino altro KO per il Genoa, a cui non riesce l’impresa in trasferta. Al 14′ Antonio Sanabria apre le marcature e Tommaso Pobega al 31′ bissa il risultato, già al sicuro a fine primo tempo. Il doppio vantaggio del Torino viene messo a rischio dal gol di Mattia Destro, che al 69′ accorcia dopo il tris granata di Karol Linetty annullato al 59′ dal VAR. Il gol-vittoria viene firmato da Josip Brekalo al 77′, solo illusoria la rete di Felipe Caicedo, che all’81’ fissa il risultato sul 3-2 finale. Il Torino dell’ex Ivan Juric sale a quota 11 punti, posizionandosi precisamente a metà classifica: decimo posto solitario, per ora! Continua la crisi del Genoa di Davide Ballardini, che resta al penultimo posto – al momento in compagnia di Cagliari e Sampdoria – con appena 6 punti in nove partite. Si apre così la 9ª giornata di Serie A (vedi classifica). Tra poco in campo il secondo anticipo, Sampdoria-Spezia (ore 20:45).