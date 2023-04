ESCLUSIVA IN – Plastino: «Inter, Onana-Brozovic episodio che unisce! Decisione sul -15? Juventus ha qualche elemento…»

Michele Plastino, noto giornalista sportivo e direttore di Radio Sportiva, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Inter-News.it. Tanti i temi caldi toccati per quanto riguarda la situazione nerazzurra, tra la sfida in Champions League con il Benfica di questa sera, le scelte di formazione e la decisione sul -15 della Juventus

Plastino, quanto può stare tranquillo il tifoso dell’Inter in vista della gara di questa sera?

A pallone non si può star mai tranquilli, ma diciamoci la verità io un po’ tranquillo starei. Con lo 0-2 lì starei tranquillo, a parte le scaramanzie non esageriamo.

Dzeko favorito su Lukaku secondo le ultime di formazione per . Come giudica la scelta?

Tatticamente è la scelta giusta. Si presuppone che il Benfica vada all’assalto ed è opportuno che l’Inter abbia uno che sappia tenere palla. Con Dzeko puoi lanciare lungo, lui tiene palla e fa salire gli altri. Mi sembra una scelta più che azzeccata.

Anche Brozovic dovrebbe partire titolare, nonostante lo screzio in allenamento con Onana. Anche qui, scelta giusta o sarebbe stato meglio puntare su Calhanoglu?

Se poi si fa pace unisce anche di più, a tante squadre è successo nel corso dei secoli. Le squadre che vincono spesso litigano. Quando poi la tensione e la voglia di vincere sono forti, nelle grandi squadre questo può succedere. Non si può rischiare Calhanoglu dall’inizio. Perché mettere uno che non sta benissimo regalando tempo agli avversari? Brozovic è una scelta azzeccata.

Passando a Simone Inzaghi, quante responsabilità ha sul rendimento in campionato? La dirigenza lo ha lasciato solo?

Quando si va bene il merito è di tutti, idem quando si va male. Non credo che Marotta abbia lasciato da solo Inzaghi, lì casomai c’è solitudine ai vertici. Con il passato di Moratti diventa difficile, perché ci sarebbe bisogno di quello, di qualcuno che sia legato all’idea di Inter e che abbia le disponibilità economiche. Credo sia giunto il momento di una cessione societaria.

È in corso in questi minuti la decisione del Collegio di Garanzia del CONI sui punti di penalizzazione alla Juventus. Dopo la scelta già presa di togliere la squalifica alla curva dopo quanto successo con Lukaku in Juventus-Inter. Che ne pensa?

Sui 15 punti credo che a livello giuridico qualche elemento la Juventus ce l’abbia. Levare la pena alla curva era inevitabile dopo che non era stato fatto con la Lazio, un termine di paragone che ha giovato in questo senso alla Juventus. Rimane l’unicum purtroppo della squalifica della curva all’Inter dopo la gara con il Napoli di qualche anno fa. Per quanto riguarda Lukaku mi sembrerebbe giusto togliergli la squalifica.

In chiusura una domanda secca: tra Inter, Milan e Roma chi resta fuori dalla prossima Champions League?

Purtroppo per l’Inter, il derby per entrare nella prossima Champions League è con il Milan. Perché la Roma ce la farà a entrare tra le prime quattro. Se dovessero restare fuori entrambe le milanesi sarebbe indubbiamente il colmo. Però magari una delle due può arrivare fino in fondo ora…

