ESCLUSIVA – Lautaro Martinez via dall’Inter con Mendes? Falso! La smentita dell’agente

Lautaro Martinez (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Su Lautaro Martinez, dalla Spagna, emergono voci più o meno fantasiose che periodicamente lo danno lontano dall’Inter: l’ultima riguarda un “mandato” a Mendes per cercare squadra. Inter-News.it ha contattato il vero agente dell’attaccante, Beto Yaqué, per sapere come stanno le cose.

ALTRO CHE ADDIO! – Lautaro Martinez non vuole lasciare l’Inter e non ha dato mandato a Jorge Mendes di trovare una squadra. Il quotidiano spagnolo Marca oggi ha lanciato la voce di una richiesta del Toro al noto agente, per trovare una destinazione “che gli dia maggiori risultati a livello sportivo” (vedi articolo). La redazione di Inter-News.it ha contattato Carlos Alberto “Beto” Yaqué, l’agente che (assieme a Rolando Zarate), segue gli interessi dell’attaccante. La sua risposta in tal senso è chiarissima: «Non è vero per niente. Prima di tutto non è vero che Jorge Mendes sta cercando una squadra per lui, poi Lautaro Martinez non ha mai detto, in nessun momento, di voler andare via dall’Inter. Lui ha tre anni di contratto. Quello che dicono (sul mandato a Mendes, ndr) non è vero. Sul rinnovo non ci sono novità». Le voci dalla Spagna, come quelle che a giugno millantavano uno scambio col Barcellona valutando Junior Firpo quarantuno milioni, sono ancora smentite: Lautaro Martinez non è affatto vicino a lasciare l’Inter.

Si ringrazia Carlos Alberto "Beto" Yaqué per la disponibilità mostrata nell'intervista.