Plastino: “La comunicazione di Conte è studiata, quando va bene…”

Condividi questo articolo

Michele Plastino

Michele Plastino, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” concentrandosi sulla comunicazione di Antonio Conte

COMUNICAZIONE STUDIATA – Plastino sostiene che la comunicazione di Antonio Conte sia studiata: «Quando faccio confronti sulla comunicazione con i ragazzi non c’è una volta in cui non ci siano domande sulla comunicazione di Antonio Conte. Sembra spontaneo e con questo gli sto facendo un complimento, ma la sua è una comunicazione studiata. Quando le cose vanno male è una comunicazione di scarico, quando vanno meglio diventa da poeta ermetico. Quando dice che la soluzione non è solo lui, banalmente, riassumendo tutto, significa che tutti possono dare di più».