ESCLUSIVA IN – Bordon: «Sommer, Inter ha scelto bene! Mi piace Di Gregorio»

Ivano Bordon, ex storico portiere dell’Inter dal 1969 al 1983 e Campione del Mondo con l’Italia nel 1982, ha parlato in esclusiva a Inter-News.it riguardo i temi attuali della squadra allenata da Simone Inzaghi. Dall’ultima vittoria in campionato fino alle prestazioni di Yann Sommer, ma anche il possibile sostituito in futuro e la lotta scudetto.

Grande risposta dell’Inter in casa contro il Lecce, dopo la sconfitta in Coppa Italia

L’Inter è vero ha perso in Coppa Italia, ma non ha giocato male contro il Bologna. Ha avuto tante occasioni e devo dire che è stato anche bravo il portiere avversario. La notizia negativa è però l’infortunio di Lautaro Martinez. Arnautovic quando è arrivato non ha cominciato bene, adesso all’Inter dovrà dimostrare di essere un giocatore di un certo livello. Poi l’infortunio lo ha limitato, rallentando il suo percorso. Sente che c’è un po’ di malumore e nei giudizi, però Arnautovic è un giocatore importante e lo deve dimostrare.

Bordon, lei che è stato un grandissimo portiere, come giudica le prestazioni di Sommer? Arrivato per sostituire Onana

Penso che l’Inter abbia scelto bene, non avendo potuto prendere Vicario e Trubin. Non è che c’erano molti portieri a disposizione, però con Sommer ha scelto bene. Si è adattato molto bene al nostro campionato, è cresciuto in personalità e sicurezza. Sta dando sicurezza anche al reparto difensivo e quando viene chiamato in causa ha risposto più che bene. Con i piedi è chiamato meno in causa di Onana, ma quei pochi palloni che gioca lo fa bene.

L’Inter dovrà pensare già a sostituirlo? Se non quest’anno, forse tra un anno

Di Gregorio mi piace molto, l’ho visto giocare al Monza! È un portiere italiano molto valido. Reattivo ed esplosivo, gioca con tranquillità e con una certa domestichezza con i piedi. Ha fatto pochissimi errori e se il Monza si trova lì è anche grazie alle sue prestazioni. Giocare in palcoscenici come Monza è diverso da San Siro, considerando anche la pressione. Però mi piace Di Gregorio.

Bordon, per quanto riguarda la lotta scudetto vede solo Inter e Juventus?

Se l’Inter fa l’Inter come dimostrato in questa prima parte del campionato, non ci sono speranze per le altre. L’ultima speranza potrebbe averla al massimo la Juventus. Il Milan, per rientrare, dovrebbe fare un filotto di vittorie per restare in scia di Inter e Juventus. Ma i nerazzurri potrebbero scappare lasciando tutti distanziati.

Si ringrazia Ivano Bordon per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Davide Conzales) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.