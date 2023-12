Inter, consigli per gli acquisti: Buongiorno, pronto al salto di qualità

Alessandro Buongiorno è il protagonista del nuovo episodio della rubrica dei consigli per gli acquisti di Inter-News.it. Dopo Martial, è il turno del difensore classe 1999 del Torino

FUTURO – Il calciomercato è di gennaio è alle porte, ma l’Inter oltre al presente guarda già il futuro. Con Acerbi e de Vrij non più nel fiore degli anni la dirigenza nerazzurra potrebbe decidere, a giugno, di cercare un difensore a cui affidare, assieme a Pavard, Bisseck e Bastoni, il futuro del reparto difensivo dell’Inter. Il nome giusto può essere quello di Alessandro Buongiorno, difensore del Torino classe 1999 che in questa stagione sta dimostrando di essere pronto al salto di qualità.

CHI È – Buongiorno nasce a Torino il 6 giugno 1999. Cresce calcisticamente nel settore giovanile del Torino dove, con la Primavera, vince la Coppa Italia. Esordisce in Serie A, proprio con la maglia granata, nell’aprile del 2018. Dopo due prestiti, a Carpi e Trapani, il difensore torna nel 2021 nei granata dove comincia ad imporsi come uno dei titolari nella squadra di Juric. In questa stagione, complice anche l’infortunio di Schuurs, il centrale è diventato fondamentale per i meccanismi difensivi dei granata di cui è anche capitano e leader.

CARATTERISTICHE – Buongiorno è un difensore centrale moderno. Di piede sinistro, è molto forte fisicamente, dotato di un notevole senso della posizione e bravo nel colpo di testa, fondamentale in cui fa valere i suoi 194 centimetri di altezza. Molto dotato tecnicamente, è bravo in fase di impostazione una caratteristica fondamentale in squadre, come l’Inter, che si appoggiano spesso ai difensori in fase di costruzione.

COSTO – Strappare Buongiorno al Torino è un’impresa complessa. Ci ha provato, quest’estate, anche l’Atalanta che si è vista rispedire al mittente l’offerta da 25 milioni recapitata a Cairo. Il difensore, capitano e leader dei granata, è un beniamino dei tifosi. La trattativa, quindi, sarebbe estremamente difficile ma non impossibile, La prospettiva di un trasferimento all’Inter in cui andrebbe a ritrovare diversi compagni di Nazionale (Bastoni, Barella, Dimarco, Acerbi, Frattesi e Darmian) e in aggiunta la possibilità di giocare la Champions League ed il Mondiale per Club 2025 potrebbero convincere il difensore a compiere il definitivo salto di qualità.