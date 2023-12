Inter Women, a gennaio si torna col botto: subito doppio impegno!

Dalla pausa per le festività al rientro in campo con il doppio impegno fra Serie A e Coppa Italia Femminile: ecco il programma dell’inizio di gennaio dell’Inter Women di Rita Guarino.

PAUSA – L’Inter Women si gode il periodo festivo, durante il quale potrà riposare un po’ e recuperare le energie. Gli impegni dell’ultimo mese dell’anno sono terminati, con la sfida di campionato disputata lo scorso 18 dicembre contro la Fiorentina. Lo scontro diretto non è andato come la squadra di Rita Guarino sperava, come avvenuto anche per altre sfide della prima parte di stagione. La sosta le feste, in questo caso, può aiutare a ritrovare concentrazione e nuova linfa. Anche perché il nuovo anno delle nerazzurre inizierà col botto.

DOPPIO IMPEGNIO – A gennaio, quando il calendario dell’Inter Women riprenderà a scorrere, saranno subito due gli impegni che le nerazzurre dovranno affrontare. Le ragazze di Guarino riprenderanno il 14 gennaio con la gara di Serie A Femminile casalinga contro il Sassuolo, importante da non fallire per iniziare col piede giusto. Poi proseguiranno, subito dopo, con l’impegno infrasettimanale in Coppa Italia. Il 17 gennaio, infatti, è prevista un’altra partita, sempre a Milano e, ancora, contro la Fiorentina, per contendersi il primo quarto di finale del torneo. L’Inter Women, dunque, tornerà in campo subito forte a gennaio, ma certamente più riposata, considerando il lungo periodo di stop.