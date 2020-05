UFFICIALE: In Germania riparte la Bundesliga, stabilite le...

UFFICIALE: In Germania riparte la Bundesliga, stabilite le date

Come previsto in Germania è stata stabilita la data di ripresa della Bundesliga. L’annuncio è stato dato poco fa in conferenza stampa dal Presidente della DFL Christian Seifert

Adesso è ufficiale, il calcio in Germania ripartirà a breve. Il presidente della DFL Christian Seifert ha annunciato poco fa in conferenza stampa che, dopo aver ricevuto l’ok dalla Cancelliera Angela Merkel, il massimo campionato tedesco ripartirà il 16 maggio e chiuderà il 27/28 giugno. Inizialmente sembrava dovesse ripartire il 15 maggio, poi si è deciso di slittare di un giorno per permettere a tutte le squadre di completare la quarantena.