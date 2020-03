UFFICIALE – Coronavirus, rinviate le semifinali di DFB-Pokal

Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, la Federazione calcistica tedesca ha rinviato, a data da destinarsi, le semifinali della DFB Pokal, originariamente previste per il 21 ed il 22 aprile.

RINVIO – La Federazione calcistica tedesca ha rinviato, quest’oggi, le semifinali di DFB Pokal: Bayern Monaco – Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen – FC Saarbrücken. le gare, originariamente, erano in programma per il 21 ed il 22 aprile. Di seguito il comunicato: “Le due semifinali di questa stagione del DFB-Pokal tra FC Bayern ed Eintracht e 1. FC Saarbrücken e Bayer Leverkusen, originariamente previste per il 21 e 22 aprile, sono state rinviate a causa della crisi del coronavirus. A causa della crisi in atto, non è possibile giocare a calcio e anche gli allenamenti sono limitati. È molto probabile che la situazione non migliori in tempo per le semifinali di Coppa. Il che significa che le partite di calcio saranno ancora vietate in quelle date”.

Fonte: Dfb.de