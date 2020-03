Giroud: “Inter progetto piÃ¹ interessante per me, lo sanno tutti. Chelsea…”

Giroud: “Inter progetto più interessante per me, lo...

Giroud: “Inter progetto più interessante per me, lo sanno tutti. Chelsea…”

Giroud ha rilasciato un’intervista al canale francese TF1, per la trasmissione Téléfoot. L’attaccante ha spiegato perché non si è concretizzato il suo trasferimento dal Chelsea all’Inter a gennaio, lasciando una porta aperta per un futuro arrivo in nerazzurro.

PRIORITÀ – Olivier Giroud racconta i retroscena del suo mancato trasferimento: «Io volevo andare via. È stato complicato, in inverno potevo andare via per giocare di più. Alla fine le circostanze hanno portato il Chelsea a non lasciarmi andare. Il 31 gennaio c’era ancora la possibilità di partire, ma alla fine non è successo. Tutti sanno che il progetto sportivo più interessante per me è quello dell’Inter. Il problema è che la cosa si è trascinata avanti troppo tempo, alla fine la Lazio e anche il Tottenham si sono interessate a me».

SOLO RINVIATO? – Giroud non chiude la porta: «Volevo sapere dove andare e se potevo partire. All’Inter avevo parlato con chi mi conosce già dai tempi del Chelsea (Antonio Conte, ndr) e mi ha già portato qui. L’Inter gioca la Champions League ed è un grande club, ma anche la Lazio ha fatto bene ed è venuta a Londra. Ora però sono bloccato, col Lione ho parlato al telefono con il presidente ma la mia priorità sportiva era l’Inter. Partenza solo rimandata? Vediamo».