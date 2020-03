UEFA, il calendario: Europa League e Champions League nel weekend?

Condividi questo articolo

L’UEFA, oltre al comunicato di questo pomeriggio (vedi articolo), ne ha appena fatto uscire un altro. Questo riguarda le modifiche al calendario, con la volontà di chiudere entro il 30 giugno e la possibilità di giocare Champions League ed Europa League nel weekend.

CHAMPIONS LEAGUE ED EUROPA LEAGUE, IL CALENDARIO – “L’UEFA, in una videoconferenza con i rappresentanti di ECA, European Leagues e FIFPro, ha reiterato la sua volontà di proteggere la salute di tutta la comunità del calcio. Le parti hanno discusso e accettato i principi di un piano di contingenza per la parte rimanente della stagione 2019-2020.

COMPETIZIONI NAZIONALI

I play-off per gli Europei di marzo sono posticipati a giugno, a seguito di una review della situazione attuale. La fase finale degli Europei, inizialmente prevista dal 12 giugno al 12 luglio 2020, è rinviata dall’11 giugno all’11 luglio 2021. Le qualificazioni europee ai Mondiali del 2022, per le giornate 3 e 4, che si sarebbero dovute giocare a giugno 2021 sono rinviate. Le finali di UEFA Nations League, la fase finale degli Europei Under-21 e gli Europei femminili, tutti programmati fra giugno e luglio del 2021, sono rinviati. I club dovranno rilasciare i giocatori alle nazionali per tutti i tornei ricalendarizzati.

COMPETIZIONI PER CLUB



C’è la volontà di completare tutte le competizioni nazionali e internazionali per la fine dell’attuale stagione sportiva, ossia entro il 30 giugno. Questo nel caso in cui la situazione dovesse migliorare, e tornare a giocare dovesse essere appropriato e prudente. Possibili limitazioni o modifiche degli attuali slot nel calendario, come mettere le partite dei campionati durante la settimana e le competizioni UEFA nel weekend. Possibile una modifica dei turni di qualificazione alla Champions League e all’Europa League 2020-2021 nel caso in cui la stagione sportiva 2019-2020 si completi oltre il 30 giugno.

GRUPPI DI LAVORO

Un gruppo di lavoro, composto dai rappresentanti di UEFA, leghe e club, entra immediatamente in vigore per esaminare il calendario e trovare le soluzioni per concludere la stagione nella maniera appropriata. Un secondo gruppo di lavoro, composto da UEFA, leghe, club e giocatori, sarà creato in seguito per definire l’impatto del Coronavirus a livello economico, finanziario e regolamentare, in modo da proporre misure per fronteggiare le conseguenze della pandemia”.

Fonte: UEFA.com