Spadafora: “Focolaio Serie A? Preoccupato, ma per ora no sospensione”

Vincenzo Spadafora

Vincenzo Spadafora, ministro dello sport, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni questa mattina ai cronisti fuori il palazzo di Montecitorio. Il ministro non ha nascosto la preoccupazione il focolaio covid scoppiato nel Genoa che potrebbe mettere a rischio il campionato

PREOCCUPAZIONE – Spadafora non nasconde la preoccupazione per il recente focolaio di covid scoppiato nel Genoa: «Questo mi preoccupa, sicuramente molto. Adesso sentirò il presidente Dal Pino e il Presidente Gravina. Sospendere il campionato? Non credo siamo ancora in queste condizioni».