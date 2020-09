Benevento-Inter: maglia da titolare per Sanchez, possibilità Vidal...

Benevento-Inter: maglia da titolare per Sanchez, possibilità Vidal – Sky

Condividi questo articolo

Alexis Sanchez Atalanta-Inter

Benevento-Inter domani. Antonio Conte potrebbe fare un leggero turn-over, grandi possibilità di vedere Sanchez titolare al posto di Lautaro Martinez e di una maglia da titolare anche per Vidal. Il punto di Matteo Barzaghi per “Sky Sport 24”

INTER CILENA – Domani a Benevento potrebbe vedersi un’Inter “cilena” con Sanchez e Vidal dal primo minuto: «Alexis Sanchez ha buone possibilità, sicuramente ha fatto bene contro la Fiorentina e ha possibilità concreta di partire titolare domani. Ci sono tre partite in una settimana per cui avendo attaccanti che stanno bene Conte può permettersi di fare staffetta. Anche Arturo Vidal sta bene, non mi voglio sbilanciare, potrebbe essere anche lui una mossa a sorpresa».