Zielinski fuori da Napoli-Salernitana, non c’entra l’Inter: il motivo

Alle ore 15 è in programma allo stadio Maradona il derby campano Napoli-Salernitana. Il club partenopeo ha spiegato attraverso una breve nota il motivo dell’assenza di Piotr Zielinski, che non riguarda il mercato e le trattative con l’Inter.

NON CONVOCATO – Sarà indisponibile Piotr Zielinski per Napoli-Salernitana in programma oggi. Non c’entrano però le trattative con l’Inter, che sta cercando di blindarlo per la prossima stagione a parametro zero. Secondo una nota del club partenopeo, infatti, il polacco sarà indisponibile a causa di un affaticamento muscolare.