Zhang anticipa un colpo per l’Inter? Possibile passaggio da giugno a gennaio – SM

L’Inter potrebbe fare un acquisto in questa sessione di mercato, nonostante la situazione attuale. Secondo Sport Mediaset Zhang sta valutando se anticipare un innesto da giugno a gennaio.

LA NOVITÀ – Il mercato di gennaio dell’Inter non dovrebbe essere molto fitto, ma qualcosa non si esclude. Secondo Sport Mediaset il ritorno del presidente Steven Zhang, a Milano da venerdì scorso, può servire anche per delineare le strategie immediate. C’è la possibilità di anticipare un colpo da giugno già a questo mese, ovviamente a patto che prima esca un giocatore dell’attuale lista Serie A. Il preferito risulta essere Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte, valutazione venti milioni di euro. All’Inter proposto anche Layvin Kurzawa del PSG ma non entusiasma.