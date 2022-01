Dumfries o Darmian? Dubbio a destra per Inter-Juventus – Sky

Intervenuto in collegamento da Appiano Gentile, l’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi ha dato le ultime sulla possibile formazione di Inter-Juventus di domani. Pochi cambi e un solo dubbio: quello a destra con il ballottaggio tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian.

MAGLIA PER DUE – Matteo Barzaghi ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla possibile formazione in vista di Inter-Juventus di domani. Queste le sue parole da Appiano Gentile: «Dzeko e Lautaro Martinez sono i favoriti per partire dal primo minuto, ma Sanchez scalpita e Correa è a disposizione. Calhanoglu, Barella e Brozovic partiranno titolari a centrocampo. A sinistra confermato Ivan Perisic, mentre a destra c’è il dubbio con uno tra Dumfries e Darmian al rientro».