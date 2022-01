Kalulu: «Inter davanti, ma noi abbiamo entusiasmo! Differenza nei dettagli»

Pierre Kalulu ha parlato ai microfoni di BeIn Sports. Il difensore del Milan ha sottolineato la voglia dei rossoneri di fare bene e di insidiare l’Inter al primo posto in classifica.

LOTTA SCUDETTO – Resta sempre calda la lotta tra Inter e Milan per lo scudetto, proprio come la scorsa stagione. A parlare della corsa a due (per ora) è stato Pierre Kalulu, difensore rossonero. Ai microfoni di BeIn Sports ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «L’Inter adesso è prima, ma noi abbiamo tanto entusiasmo. Arriviamo da due anni superlativi, stiamo bene e il nostro è un gruppo che non è cambiato tanto. Non è stata facile la stagione scorsa, ma anche quest’anno a fare la differenza saranno i dettagli».

Fonte: BeIn Sports