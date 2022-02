Zaniolo-Juventus? Nell’affare ci guadagnerebbe anche… l’Inter!

Negli ultimi giorni, soprattutto dopo la conferenza stampa di Tiago Pinto, gm della Roma, il futuro di Nicolò Zaniolo sembra essere in bilico (vedi articolo). Le voci su un addio cominciano a farsi insistenti ma se davvero lasciasse la Capitale, anche l’Inter ne sarebbe ben contenta.

MOTIVO – L’Inter aveva ceduto Zaniolo alla Roma nell’operazione che portò in maglia nerazzurra Radja Nainggolan. Ci ha guadagnato qualcuno? Ci ha perso qualcuno? Poco conta. Ciò che conta è il presente e il fatto che il 22 giallorosso sia uno dei pezzi pregiati della Roma attuale. Le parole di Tiago Pinto di qualche giorno fa hanno destabilizzato un po’ l’ambiente della squadra di Mourinho (vedi articolo). Zaniolo infatti potrebbe lasciare la Capitale a detta del suo gm che non ha di fatto escluso un suo possibile addio. I contatti con la Juventus cominciano a diventare insistenti ma in qualsiasi caso, l’Inter, sarebbe bel felice di un suo addio. Infatti i nerazzurri, quando hanno ceduto il giovane attaccante alla Roma, si sono tenuti il 20% sulla futura rivendita. Una bella somma considerando che la valutazione attuale di Zaniolo, secondo Transfermarkt, è di 33 milioni di euro. Insomma, se davvero Zaniolo lasciasse la Roma, anche l’Inter ne sarebbe felice.