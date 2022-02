Tiago Pinto: «Se Zaniolo rimane alla Roma? Non posso garantire»

Tiago Pinto ha parlato in conferenza stampa al termine della sessione di calciomercato invernale. Il general manager dell’area sportiva del club giallorosso non se la sente di garantire sulla permanenza di Zaniolo

NO GARANZIE – Tiago Pinto parla del futuro di Nicolò Zaniolo, non garantendo sulla sua permanenza in giallorosso: «Se Zaniolo rinnoverà? Ricordo alla fine del mercato estivo la conversazione era la stessa. C’erano sei o sette giocatori che dovevano rinnovare. Io dico che questo è il momento del collettivo. Nei prossimi quattro mesi dobbiamo concentrarci sui risultati, sul nostro lavoro, sull’aiutare il mister. Portare a casa risultati che possano farci sentire soddisfatti. Sugli interessi individuali è chiaro che il calcio è così, ma in questo momento non è il momento di parlare dei rinnovi, del mercato estivo. Questa squadra, questa famiglia, in questi quattro mesi, deve lottare su tre fronti, abbiamo la possibilità di fare una bella stagione. Se posso garantire che giocherà nella Roma il prossimo anno? Non posso farlo né per lui, né per nessuno».