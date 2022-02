Inter-Milan sì, ma il manto di San Siro sarà all’altezza?

Sabato alle 18 è in programma una super-sfida. Inter e Milan infatti si sfidano in un derby che mette in palio molto più del semplice orgoglio cittadino. Una fetta di scudetto passa inevitabilmente da San Siro ma il manto dello stadio di Milano sarà all’altezza?

RINNOVAMENTO – Un super derby. Inter e Milan sono pronte a giocare alle 18 in una sfida che mette in palio una buona fetta di scudetto con la possibilità per i nerazzurri di scappare via. Questa sosta di due settimane però è stata preziosa non solo per le due squadre per recuperare le energie ma anche per San Siro. Il manto erboso del campo infatti, viste le tante partite ravvicinate nel mese scorso, era in stato pietoso. Appena conclusa l’ultima gara, Milan-Juventus, sono subito intervenuti per migliorare il prato con interventi massicci e una rizzollatura completa (vedi articolo). Il campo, sabato, sarà all’altezza di una super sfida come il derby? E’ la speranza che i due club hanno. Entrambe infatti giocano e fanno del palleggio l’arma migliore. San Siro dovrà essere perfetto in attesa che la capienza torni al 100% dopo tanto tempo.