Lautaro Martinez: «Esordio al posto di Milito? Momento unico. Lui…»

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato dei suoi inizi nel calcio ed anche del suo esordio in campo nel Racing al posto di Diego Milito.

FOTO – Queste le parole a Inter Tv da parte di Lautaro Martinez. Al giocatore dell’Inter viene mostrata una sua foto da bambino. «In questa foto è di quando avevo iniziato a giocare a Liniers accompagnato da mio padre che lui aveva iniziato a giocare lì. Ho tanti ricordi belli. L’emozione di un piccolo che voleva imparare tanto e diventare un giocatore professionista».

ATTACCANTE – Lautaro Martinez ha continuato. «Se ero già un attaccante? Sì, qua sì. Un po’ prima, più piccolo, ero difensore come mio padre. E poi ho iniziato a giocare da attaccante esterno perché ero un po’ più veloce di ora e sì, mi piaceva fare gol. Se mio padre mi voleva difensore o attaccante? Mio padre mi voleva attaccante».

FRATELLO – A Lautaro Martinez viene mostrata una foto con suo fratello più piccolo. «Anche lui ha questa cosa dello sport che è sempre nato, con tutta la famiglia che faceva sport. Mio padre calcio, mio fratello fa calcio, io calcio. Ma lui ha voluto basket perché siamo andati ad abitare ad una casa al cui fianco aveva un campo di basket. Quando era piccolo ha iniziato calcio però lo volevo mandare in porta, ma lui non voleva. Era il più piccolo dei compagni e quindi ha cominciato a piangere. E poi una volta gli è piaciuto il basket e ha cominciato ad andare ed ora è diventato professionista perché anche lui ha firmato un contratto da poco. E sono molto orgoglioso di lui».

SPORT – Lautaro Martinez ha proseguito. «Se ho mai pensato di fare uno sport diverso? Sì, io ho cominciato ad allenarmi a fare basket perché facevo anche calcio, ma allo stesso tempo ho dovuto scegliere uno dei due. Il calcio per me è la vita. È stato semplice scegliere però il basket mi è cominciato a piacere tanto perché ci giocava lui perché abitavamo a fianco e andavamo a giocare insieme».

ESORDIO – A Lautaro Martinez viene mostrata la foto dell’esordio entrando in campo al posto di Diego Milito. «Questo è un momento unico nella vita di un calciatore. Questo momento racconta tutto la prima foto, quello che volevo fare io: un calciatore professionista. In questa foto ho fatto l’esordio con un giocatore che ha fatto la storia a calcio ed oggi e, posso dire, un amico perché ci sentiamo sempre, mi chiama sempre. Lui mi ha dato una mano sempre quando avevo bisogno, quindi ho imparato tanto da lui. E questo è un momento che porto sempre con me».

MILITO – Lautaro Martinez sull’esordio al posto di Milito. «Cosa vuol dire fare l’esordio al Racing, entrare al posto di una leggenda come Diego Milito? Tanto perché sapevo quello che significava lui per il calcio, più che il Racing. E in quel momento lui è uscito dal campo con applausi e io avevo il sogno di uscire qualche volta dal campo come ha fatto lui».