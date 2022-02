FOTO – Inter e Kartell, accordo stretto. La novità sarà a San Siro sabato

Ecco il comunicato dell’Inter diramato poco fa.

L’Inter celebra il proprio legame con la città meneghina e torna ad unirsi a Kartell, l’azienda di design bandiera del Made in Milano nel mondo. Dopo il progetto “K loves Milano” del 2011 che ha portato alla realizzazione del divano TRIX custom edizione Inter, i due brand storici milanesi tornano con una nuova collaborazione. In occasione del derby Inter-Milan, in programma sabato 5 febbraio alle 18.00, la sala Hall of Fame Club dello stadio sarà infatti interamente caratterizzata da arredi Kartell pensati e realizzati appositamente per l’occasione, come i tavoli Four brandizzati Inter e abbinati alle sedie Masters e Victoria Ghost. Il concept del set up ruota attorno ai temi Love e Milano, fili conduttori che intrecciano la storia dei due brand dalla fondazione fino ad oggi. L’allestimento sarà completato dall’esclusiva esposizione del divano TRIX custom edizione Inter del 2011, l’arredo in edizione unica è rivestito interamente di nerazzurro e arricchito da una graficizzazione che riproduce un campo da calcio, autografato dai giocatori della formazione nerazzurra Campione del Mondo ad Abu Dhabi. Il binomio Inter e Kartell celebra il legame tra due brand iconici milanesi accomunati non solo dalle radici nella città della Madonnina ma anche dalla condivisone dei valori di creatività e innovazione e da un patrimonio storico frutto di una costante crescita e contaminazione. La collaborazione rappresenta inoltre un ulteriore passo fondamentale nello sviluppo del brand Inter, sempre più in grado di dialogare con i mondi del design e del lifestyle e di affermarsi come un brand globale che va oltre il mondo del calcio.

Una bella novità in vista del derby.