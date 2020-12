Zaccagni, il Milan sfida subito Inter e Napoli: merito di un parametro 0 – SM

Mattia Zaccagni Atalanta-Verona

Zaccagni è il centrocampista più ambito della Serie A, oggi. Merito dell’ottimo avvio stagionale con la maglia dell’Hellas Verona. Come riportato da Claudio Raimondi – giornalista di “Sport Mediaset” – a “Tiki Taka – La Repubblica del Pallone” su Italia 1, anche il Milan fa sul serio dopo il Napoli. Inter avvisata

OBIETTIVO COMUNE – Un’altra pretendente si iscrive alla corsa per Mattia Zaccagni. Dopo Inter e Napoli (vedi articolo), ora è il turno del Milan. La società rossonera sta pensando al centrocampista dell’Hellas Verona già per il mercato di gennaio. A finanziarie l’operazione sarebbe la cessione di Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto a giugno e pertanto da piazzare per evitare l’addio a parametro zero. All’Inter oggi forse conviene più tenere sotto controllo la situazione relativa al futuro di Zaccagni che quella che riguarda Paulo Dybala (vedi articolo).