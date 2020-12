Inter-Shakhtar Donetsk, i convocati di Castro: 2 out,...

Inter-Shakhtar Donetsk, i convocati di Castro: 2 out, ma recupera Dentinho

Luis Castro Shakhtar Donetsk

Luis Castro, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita di Champions League di domani sera contro l’Inter

INTER-SHAKHTAR DONETSK – A seguire la lista dei convocati da parte dell’allenatore dello Shakhtar Donetsk, Luis Castro, per la partita di Champions League contro l’Inter. Il tecnico non è riuscito a recuperare Fernando e Kryvtsov, ma sono in lista Dentinho e Khocholava.

I CONVOCATI

PORTIERI: Shevchenko, Pyatov, Trubin;

DIFENSORI: Dodò, Khocholava, Matvienko, Cipriano, Vitao, Bolbat, Bondar;

CENTROCAMPISTI: Stepanenko, Taison, Marcos Antonio, Marlos, Tete, Solomon, Kovalenko, Alan Patrick, Maycon, Sudakov;

ATTACCANTI: Dentinho, Viunnyk