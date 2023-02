Xavi chiude le porte all’Inter?: «Ho fiducia in Kessié, è stato paziente!»

Kessié durante il mercato invernale è stato accostato all’Inter e non è da escludere un nuovo avvicinamento anche in estate. Intanto, Xavi ne parla in conferenza stampa alla vigilia di Villarreal-Barcellona

PORTE CHIUSE − Le parole in conferenza stampa di Xavi su Franck Kessié. A gennaio si è parlato di uno scambio fra l’ivoriano e Brozovic con l’Inter. L’allenatore blaugrana ha fiducia: «In entrambi i ruoli ci ha dato molto. Fisicamente è forte e vince tanti duelli. Può essere importante. Ho una fiducia particolare in lui ed è stato paziente. Ha disinvoltura e sicurezza. Se siamo a questo livello dipende dai centrocampisti».