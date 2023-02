Palladino: «Sensi bene, ha lavorato il triplo per ritornare. È a disposizione»

Sensi ha avuto qualche acciacco nelle ultime settimane con l’infortunio prima del Mondiale. Il centrocampista di proprietà dell’Inter sarà domani a disposizione del Monza per la sfida al Bologna. Lo riporta lo stesso Palladino

RECUPERATO − In conferenza stampa, Raffaele Palladino ha dato aggiornamenti su Sensi. Il centrocampista di proprietà dell’Inter sarà a disposizione per la sfida contro il Bologna: «Come sta Sensi? Stefano sta bene, ha lavorato il triplo del normale per tornare il prima possibile. Per noi è fondamentale. Domani è a disposizione».