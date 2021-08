Vlahovic, il Tottenham ci prova: muro Fiorentina. L’Inter attende – CdS

Dusan Vlahovic sarà uno dei protagonisti dell’ultima fase del calciomercato. Sull’attaccante della Fiorentina, oggetto del desiderio anche dell’Inter, è piombato il Tottenham

PRESSING – Dusan Vlahovic è destinato ad infiammare le ultime settimane del calciomercato. Il serbo, classe 2000, ha stupito nello scorso campionato segnando ben 21 gol, raccogliendo consensi e le attenzioni dei maggiori club europei. Secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport”, infatti, sull’attaccante pare essere piombato il Tottenham: gli Spurs, nella giornata di ieri, hanno parlato con l’agente del calciatore per capire la fattibilità dell’operazione. La Fiorentina, però, fa muro: Commisso non ha intenzione di privarsi del talento serbo ed ha pronta una ricca offerta di rinnovo. L’Inter segue la vicenda: in caso di cessione di Lukaku, potrebbe iscriversi anche lei alla corsa per Vlahovic.

Fonte: Francesco Gensini – Corriere dello Sport