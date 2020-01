VIDEO – Politano torna a Milano dopo lo scambio saltato Inter-Roma

Come vi stiamo raccontando nelle ultime ore, lo scambio tra Matteo Politano dell’Inter e Leonardo Spinazzola della Roma sembra praticamente saltato. I due calciatori sono rientrati nelle rispettive città dopo aver svolto le visite mediche. Il laterale giallorosso ha sottolineato come i suoi pensieri ora siano rivolti al Genoa (QUI le sue dichiarazioni). Politano ha preferito non parlare.

IN FUMO – Una mancata operazione che lascerà strascichi inevitabili. Matteo Politano e Leonardo Spinazzola sono stati vicinissimi al cambio di casacca, ma l’accordo tra Inter e Roma sembra essere definitivamente saltato (QUI le ultime news). Leonardo Spinazzola è già rientrato nella capitale dopo aver svolto parte delle visite mediche col club nerazzurro. Le sue dichiarazioni sono apparse piuttosto seccate, mentre Politano (rientrato a Milano in serata) ha preferito mantenere il silenzio. Entrambi i calciatori speravano in un esito positivo della trattativa, ma alla fine è saltato tutto. Difficile pronosticare un’eventuale riapertura, ma certamente i rapporti tra le due società si sono incrinati nuovamente, dopo gli sviluppi del caso Edin Dzeko in estate. L’ex Sassuolo, nel frattempo, tornerà a disposizione di Antonio Conte per poi decidere il da farsi. Di seguito il video dell’arrivo di Politano a Milano, direttamente dall’account Twitter di “Tuttomercatoweb”.