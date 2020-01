Politano-Spinazzola, ultimo tentativo Inter e Roma a vuoto: trattativa saltata

Nulla da fare per Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. La trattativa tra Inter e Roma con lo scambio tra i due è infatti saltata. Ecco le ultime secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio

NULLA DA FARE – “Sull’asse Roma-Inter, lo scambio tra Politano e Spinazzola è saltato. Ormai in questo momento non ci sono più i margini per riprendere la trattativa, nonostante i tanti tentativi delle ultime ore”.

DETTAGLI – “L’operazione si è bloccata sul nodo legato alle 15 presenze da raggiungere per far scattare l’obbligo di riscatto. Niente da fare dunque, tutto saltato e tensione forte tra le due società per com’è naufragata questa trattativa dopo che era stata impostata e per gli accordi che in un primo momento sembravano raggiunti tra i due club”.

