Teotino: “Spinazzola, situazione nota. Inter, rientro Politano complicato”

Sembra definitivamente saltato lo scambio tra Inter e Roma per i cartellini di Matteo Politano e Leonardo Spinazzola (vedi articolo). Ecco il commento di Gianfranco Teotino, ai microfoni di “Radio Sportiva”.

SITUAZIONE NOTA – Difficile per l’Inter non conoscere la situazione fisica di Leonardo Spinazzola, secondo il giornalista Gianfranco Teotino. Queste le sue parole sul terzino della Roma: «Che sia un giocatore fragile è noto da tempo. Era noto anche alla Roma quando l’ha preso dalla Juventus. Negli ultimi anni ha avuto molti incidenti, di cui uno molto importante al crociato del ginocchio. Anche quest’anno ha avuto vari guai muscolari, era una situazione abbastanza nota. Immagino che le visite mediche, pur non trovando motivi di idoneità, abbiano mostrato un quadro clinico corrispondente a quello che è stato l’ultimo periodo di Spinazzola e questo abbia frenato la voglia dell’Inter di concludere un’operazione definitiva».

PROBLEMI ALL’INTER? – Secondo alcune indiscrezioni, quest’operazione non nasce da Giuseppe Marotta, CEO Sport dell’Inter, ma dal direttore sportivo Piero Ausilio. Un’evenienza che Teotino spegne sul nascere: «Evidentemente l’Inter ha avuto la certezza che si trattava di un giocatore abbastanza a rischio. Quindi non se l’è sentita di fare un’operazione definitiva, e ha provato a trovare un accordo che prevedesse un numero minimo di presenze perché l’obbligo di riscatto venisse rispettato. Si parla poi di problemi tra Marotta e Ausilio in questo momento all’Inter. Quest’operazione sarebbe stata messa in piedi da Ausilio, e frenata da Marotta. Però queste sono solo voci, e per ora non abbiamo certezze».

SPERANZA – Teotino infonde poi speranza sulla conclusione dell’affare: «A rimetterne saranno i giocatori, non avendone nessuna colpa. Da una parte Spinazzola, perché gli rimarrà per sempre questo marchio di giocatore fisicamente non affidabile. Dall’altra parte Politano, che si è esposto con i tifosi della Roma, squadra per la quale sappiamo aveva affetto perché è cresciuto anche nelle giovanili della Roma. E ora per lui tornare all’Inter sarà piuttosto complicato. Voglio dirvi che il mercato si chiude il 31 gennaio, per cui io non sarei sorpreso se alla fine in qualche modo questo affare venisse riaperto».