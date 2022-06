Vidal via dall’Inter ma il Flamengo ci ripensa? Il suo agente mette fretta

Vidal è uno dei principali indiziati a lasciare l’Inter quest’estate. Sul giocatore, c’è da tempo il Flamengo che adesso però sembra tirarsi un po’ indietro. Il suo agente vuole chiarezza

PROBLEMA − Vidal dall’Inter al Flamengo? Occhio che la pista sembra leggermente raffreddarsi. A riportarlo sono i colleghi di AS Chile, secondo cui il club brasiliano sta riflettendo sull’operazione. Il problema è relativo all’ingaggio del centrocampista. In nerazzurro, Vidal guadagna quasi 7 milioni, cifra decisamente elevata per le casse brasiliane. Inoltre, il tecnico Paulo Sosa ha in mente un nuovo progetto tecnico incentrato principalmente sui giovani. Motivo per cui anche diversi giocatori d’esperienza, quali Mauricio Isla e Filipe Luis, potrebbero lasciare la camiseta rossonera. Intanto, l’agente di Vidal Felicevich ha chiesto un’accelerata sulla trattativa per trovare una quadra definitiva entro due settimane.