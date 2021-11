Vidal: «Quest’anno darò tutto me stesso per l’Inter. Futuro? Vedremo»

Arturo Vidal, nel corso di una conversazione con i suoi follower di Instagram, ha parlato del suo futuro e dei suoi obiettivi con l’Inter

FUTURO – Arturo Vidal, rispondendo ad uno dei suoi follower su Instagram, ha parlato del suo possibile futuro e dei suoi obiettivi con l’Inter: «Premier League? L’occasione c’è stata, ma non si è concretizzata. Ma il percorso che ho fatto in Europa è stato comunque buono, non mi lamento. La possibilità non è stata sfruttata, ma c’è ancora tempo, vedremo come andrà quest’anno, come funzioneranno le cose e quale sarà la prossima meta. Ma quest’anno lotterò con tutto me stesso l’Inter»

Fonte: redgol.cl